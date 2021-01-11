مدرب أسوان: أهم متطلبات المرحلة عودة الثقة للاعبين (صور)

كشف المركز الإعلامي لنادي أسوان الرياضى، أن المدير الفنى الجديد علاء عبد العال، عقد اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفنى قبل بداية التدريب الأول تحت قيادته للتعارف وشرح فلسفة العمل داخل الجهاز الفنى والاتفاق على برنامج استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة بالجولة السابعة للدورى الممتاز الخميس 14 1.وأكد عبد العال أن أهم متطلبات هذه المرحلة عودة الثقة للاعبين والتخلص من شبح النتائج السلبية وخلق دوافع جديدة وحرص الجميع على توافر الانضباط والجدية وتحمل المسئولية داخل وخارج الخطوط.حضر الاجتماع مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، ورئيس لجنة الكرة وإيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.