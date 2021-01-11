رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أعداد المتسوقين ببريطانيا لـ27.1%

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:14 م
المتسوقين ببريطانيا
المتسوقين ببريطانيا
وكالات
طباعة
قالت سبرينج- بورد للأبحاث، اليوم الإثنين، إن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى بأنحاء بريطانيا انخفض 27.1 بالمئة الأسبوع الماضي، بتأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار كوفيد- 19.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين الماضي، بتطبيق إغلاق شامل جديد في إنجلترا لاحتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدلات قد لا تستوعبها بعض أقسام المنظومة الصحية.

وقالت سبرينج- بورد إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق، و26 بالمئة في الشوارع الرئيسية، و21.3 بالمئة في مجمعات سلاسل التجزئة
خارج المدن.

وأضافت أنه على أساس سنوي كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران