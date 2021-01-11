تراجع أعداد المتسوقين ببريطانيا لـ27.1%

قالت سبرينج- بورد للأبحاث، اليوم الإثنين، إن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى بأنحاء بريطانيا انخفض 27.1 بالمئة الأسبوع الماضي، بتأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار كوفيد- 19.وأمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين الماضي، بتطبيق إغلاق شامل جديد في إنجلترا لاحتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدلات قد لا تستوعبها بعض أقسام المنظومة الصحية.وقالت سبرينج- بورد إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق، و26 بالمئة في الشوارع الرئيسية، و21.3 بالمئة في مجمعات سلاسل التجزئةخارج المدن.وأضافت أنه على أساس سنوي كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.