رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يتابع إعادة تشغيل طائرة «بوينج B777-200» للشحن الجوي

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:17 م
محمد منار
محمد منار
فاتن غلاب
طباعة
تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمهبط مطار القاهرة الدولي، الدفعة الجديدة من أتوبيسات نقل الركاب بالمهبط، والبالغ عددها 7 أتوبيسات، في ظل خطة تحديث وتطوير معدات الشركة، واطمأن على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، مشددا على ضرورة الالتزام بها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

أعقب ذلك جولة تفقدية لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات من طراز بوينج B777-200، لضمها لأسطول الشحن الجوي، وتابع التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التي تم إجراؤها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.

وتوجه الوزير لزيارة مجمع ورش عمرة المحركات، الذى يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط، وتابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

وخلال جولته، وجه وزير الطيران بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة، ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.

موضوعات متعلقة

رئيس «مكافحة كورونا»: «الصيني» هو الآمن من بين اللقاحات المعلن عنها

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

دراسة: المتدينون الأكثر قدرة على التعامل مع نوبات القلق والاكتئاب

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران