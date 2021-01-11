وزير الطيران يتابع إعادة تشغيل طائرة «بوينج B777-200» للشحن الجوي

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمهبط مطار القاهرة الدولي، الدفعة الجديدة من أتوبيسات نقل الركاب بالمهبط، والبالغ عددها 7 أتوبيسات، في ظل خطة تحديث وتطوير معدات الشركة، واطمأن على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، مشددا على ضرورة الالتزام بها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.أعقب ذلك جولة تفقدية لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات من طراز بوينج B777-200، لضمها لأسطول الشحن الجوي، وتابع التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التي تم إجراؤها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.وتوجه الوزير لزيارة مجمع ورش عمرة المحركات، الذى يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط، وتابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.وخلال جولته، وجه وزير الطيران بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة، ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.