مؤلف «عودة الأب الضال»: المسلسل اجتماعي كوميدي ويخوض سباق رمضان

انطلق منذ أيام تصوير أولى مشاهد مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد بمشاركة نخبة من نجوم الفن.وكشف المؤلف محمد أبو السعد لـ"الدستور"، عن كواليس كتابة العمل، مشيرا إلى أن التصوير بدأ بالتزامن مع كتابة الحلقات وتم الانتهاء من 5 حلقات، ويشارك في الكتابة بمشاركة محمد فتحي عبد المقصود وإبراهيم ربيع ويشرف على الكتابة أمين جمال، وذلك نظرًا لمشاركته بموسم رمضان 2021 المقبل.وأوضح أن المسلسل يتضمن 30 حلقة، مشيرًا إلى أنه سعيد ومتحمس لهذا المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي خاصة وأنه يجمع عدد كبير من الفنانين الذين يتحلون بخفة الظل، مضيفا أنهم لم يستقروا على اسم العمل حيث يعتبر "عودة الأب الضال" اسم مؤقت وليس النهائي، لافتًا إلى انهم يتبقى لهم مشهد خارجي ثم يستقرون في الموقع الرئيسي للعمل في إحدى المنتجعات السياحية، ليكون هو مكان التصوير الأساسي بعد انتهاء المشاهد الخارجية، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.و المسلسل بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.