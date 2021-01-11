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تحقيقات

حكايات من دفتر الآلام.. كيف تعافى أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:28 م
جريدة الدستور
سالي رطب
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يعاني مرضى الأمراض المزمنة من ويلات أمراضهم التي حاولوا التعايش معها منذ إصابتهم بها والتكيف مع وضعهم الصحي، لكن منذ انتشار فيروس كورونا في العالم أصبحت صحتهم مهددة طوال الوقت، بعد تأكيدات منظمة الصحة العالمية بأنهم الفئة الأخطر والمهددة دائما بالمرض الذي قد يصل لحد الوفاة، فأصبحت حياتهم على شفا الانهيار من الخوف والقلق الذي يحيط بهم.

إلا أن الكثير منهم بعد تعرضه للإصابة قاوم المرض حتى نجا، ورغم أن رحلة علاجهم لم تكن سهلة إلا أنها اكتملت بالشفاء، "الدستور" في السطور التالية عرضت حكايات من دفتر آلام أصحاب الأمراض المزمنة مع فيروس كورونا.

ـ فيفي: كنت أصرخ من الألم وأتمنى ألا يمر أحد بهذه التجربة

فيفي رضا في الخامسة والخمسون من عمرها أصيبت بفيروس كورونا بعد انتقال العدوى لها من زوجها واستمرت رحلة تعافيها منه لأكثر من شهرين، فهي تعاني من أمراض القلب والضغط والسكر اللذين جعلا رحلة تعافيها صعبة.

قالت فيفي: شعرت في بداية المرض بآلام شديدة في الرأس والجسم لم أعهدها من قبل كنت لا أستطيع تحملها، فشك بناتي في إصابتي بالفيروس خاصة أن إحداهمها متعافية منه وتعلم جيدًا طبيعة أعراضة، وقررت إجراء التحاليل لي التي أثبتت إصابتي بالفيروس بالفعل.

وتابعت: قررنا المتابعة مع طبيب صدر خاص وطبيب القلب الذي يحدد الأدوية التي تتلاءم مع طبيعة مرضي، موضحة "كانت أيام طويلة وصعبة كنت أنتظر المرض كل لحظة ولكن ابنتي التي تركت منزلها لتكون بجانبي كانت تطمئنني فهي متعافية منذ شهرين فقط وحسب الطبيب من الصعب أن تنتقل لها العدوى مرة ثانية في هذا التوقيت، ووجودها كان داعم نفسي كبير لي ساعدنا على المقاومة".

وأوضحت: أتمنى ألا يعاني أحد من هذا المرض فهو صعب التحمل وكنت أستيقظ ليلًا أصرخ من الألم الذي لم أستطع أن أتحمله إلا بدعم من حولي".

ومع بداية انتشار فيروس كورونا في العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات المعرضة لخطورة مضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصح أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الاكتشاف المبكر وطلب العلاج بشكل سريع تفاديًا لمضاعفات الفيروس.

ـ طبيب قلب يضع روشته تجنب الإصابة بالفيروس

وقال محمد سباعي طبيب قلب وأوعية دموية، إن أصحاب الأمراض المزمنة يستطيعوا تفادي الإصابة بفيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع نظام غذائي صحي يقوي من جهاز المناعة.

وتابع: لابد أن يشمل النظام الغذائي جميع العناصر الغذائية لدعم جهازهم المناعي لمقاومة الفيروس، والاهتمام بتناول البروتينات العنصر الأساسي في تكوين خلايا المناعة، مع الاهتمام بتناول الألياف الغذائية مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، لتحسين قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.

ونصح أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة زيارة الطبيب فور شعورهم بأي أعراض مرضية وعدم الاعتماد على بروتوكولات العلاج المتداولة، لأن وضعهم الصحي مختلف عن الأصحاء ويحتاجوا عناية أكبر.

ـ عبده مريض قلب: انتظرت الموت في كل لحظة بعد إصابتي

انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى عبده إسماعيل بعد وجوده في عزاء أحد أصدقاءه وبدأت الأعراض تظهر بعد أيام قليلة من العزاء، وأصيب بحالة خوف هستيرية بعد علمه بإصابته فشعر بأنهل نهايته وخاصة أنه مريض قلب وأجرى عملية قلب مفتوح من قبل.

عبده ظل يعاني من أعراض الفيروس لأسابيع طويلة حصل فيها على علاجه في المنزل، مع متابعة مجموعة من الأطباء متخصصين في الصدر والباطنية والقلب.

وقال عبده: "كانت أيام ثقيلة أنتظر فيها الموت كل لحظة خاصة أنني لم أتعافي بسرعة ونتيجة برتوكول العلاج كانت بطيئة جدًا فلم أتحسن بسهولة، وبدأ تواجد الفيروس في الرئة يصيبني بضيق تنفس اضطررت معه للحصول على أكسجين، مشيرًا بعد شهرين من الإصابة بدأت أشعر بتحسن وضعي".

وأوضح: مازلت أتابع مع الأطباءالذين غيروا لي بروتكول العلاج بعد التعافي ولكن أكدوا على ضرورة متابعة معهم لعدة أشهر حتى نتجنب مضاعفات بعد التعافي.

وتهيب وزارة الصحة المصرية، أصحاب الأمراض المزمنة، وبالأخص أمراض (الكلى والقلب والمناعة والحساسية)، باللجوء لمستشفيات العزل فور تأكد إصابتهم بالفيروس والحصول على الرعاية اللازمة لهم، حتى يطمئنوا على أنفسهم.

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