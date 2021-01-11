خبراء روس: انخفاض إصابات كورونا راجع لتجنب المخالطة خلال عطلة رأس السنة

أرجع خبراء روس، في مجال المناعة وحالات العدوى، انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة في روسيا إلى تقليص المخالطة والوقاية من البرد خلال عطلة رأس السنة.ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين، عن الخبراء الذين لم تسمهم - قولهم إن أسباب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ نهاية السنة الماضية من حوالي 30 ألف إصابة إلى 22 ألف إصابة في اليوم يعود في الأساس إلى تجنب المخالطة والبرد خلال عطلة رأس السنة الجديدة.وكانت روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 ألفا و315 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و425 ألفا و269 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 62 ألفا و273 شخصا.يُذكر أن السلطات الصحية الروسية أطلقت منذ نهاية الشهر الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم والمناطق المكونة للاتحاد الروسي.