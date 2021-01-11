ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، معاملات اليوم الإثنين، 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.وارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، بدعم من عمليات شراء واضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد المصريين.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.