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محافظات

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:19 م
محمد قمصان ووالدته
محمد قمصان ووالدته
عمرو الشامي
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما، بقرية سنهور المدينة، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها.

وقبل القبض عليه رد محمد قمصان، المقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه بجواره والدته- على منتقديه الذين اتهموه بادعاء المرض من أجل الشهرة مؤكدًا أنه كان يعاني من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئا، وبعدها ثبتت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وأشعات.

وأضاف أن هناك من ادّعى وفاته، وأنه ليس مجبرًا على أن يثبت لأحد أنه مريض، فهو لا يريد أموالًا من أحد أو مساعدة، ومن يريد تصديقه فليصدقه، ومن يرفض فلا يصدقه، مؤكدا أن هناك كثيرين يدعونه ومنهم من عرض عليه أموالا ولكنه رفضها.

وأكدت نوال عثمان، والدة محمد قمصان، أن هناك من تواصل معها على أن محمد تُوفى، مضيفة أنها تتوجه بالدعاء على كل من يكذّب نجلها أن يكون مثله وتكون والدته مثلها، وأن نجلها ظل يعاني طوال 4 سنوات، وطوال سنتين كان التشخيص خاطئا، وظل سنتين يعالج من السرطان، وأنها لم تكن تريد أن يعرف أحد بمرضه بالسرطان.

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