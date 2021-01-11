وكيل تعليم مطروح لـ«النيلي»: قدمت عطاءات مخلصة للعملية التعليمية

زار الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مقدما له التهاني لتوليه قيادة تعليم مطروح واستكمال مسيرة تحديث المنظومة التعليمية بكافة أرجاء مطروح.جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وسناء عبدالعال، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، ومنى ناصف، مدير عام الشؤون التنفيذية، ولفيف من القيادات التعليمية وسط أجواء من التفاؤل والسعادة والأمل.ورحب وكيل تعليم مطروح بالدكتور سمير النيلي، مؤكدًا أنه يشرف بالعمل في محافظة مطروح بتكليف مباشر من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتحت قيادة واعية مستنيرة من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشيرًا إلى أن قائد الإقليم ارتقى بالمحافظة خلال الفترة الماضية في كل المجالات ويولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية.وأوضح " سلامة" أنه سيعمل جاهدًا على رفع العملية التعليمية بكافة الإدارات، بما يعود بالنفع على أبناء مطروح مكملًا مسيرة عطاء الدكتور سمير النيلي ومؤكدا له خالص تقديره واحترامه له عرفانا بما بذله من عطاءات مخلصة وجهوده مثمرة ساهمت في إثراء العملية التعليمية بمطروح على مدى السنوات الأربع الماضية.