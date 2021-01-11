6 آلاف و208 إصابات بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 6 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيان أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و292 ألفا و614 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و568 حالة في وضع حرج.وأضافت لاري أنه تم تسجيل 91 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 56 ألفا و262 حالة وفاة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و81 ألفا و736 شخصا حتى الآن، لافتة إلى أن 8 ملايين و207 آلاف و975 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفيروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتى الآن.