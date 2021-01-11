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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 6 آلاف عسكري بدأوا تدريبات في المنطقة العسكرية الوسطى

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:42 م
تدريبات في المنطقة
تدريبات في المنطقة العسكرية الوسطى
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أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى أن أكثر من 6 آلاف عسكري بدأوا التدريب على تنفيذ مهام الرمي بالذخيرة الحية في ميادين التدريب التابعة للمنطقة.

وأفاد بيان للمنطقة حسبما أوردت وسائل إعلام روسية بأنه بعد عطلة رأس السنة الجديدة، بدأ أكثر من 6 آلاف عسكري من المنطقة العسكرية الوسطى تدريبات عملية في ميادين التدريب بمقاطعات سامارا وأورنبورج وبينزا وفي جمهوريتي أودمورتيا وباشكيريا.

وأضاف البيان أن وحدات المشاة الآلية والمدفعية والدبابات والصواريخ والهندسة والاستطلاع بدأت في تحسين مهارات القيادة وإطلاق النار من دبابات "تي-72ب3" والمركبات المدرعة "بي إم بي 2إم" و"بي تي أر-82 أم" و"تيجر إم إس بي إن"، وبدأت بالتدريب أيضا على تنفيذ مهام إطلاق النار من قذائف هاون "ساني 2 إس12" ومدافع "إم تي-12" عيار 100 ملم مضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية من طراز "أر بي جي – 7 في" وبنادق هجومية من طراز "أك74" وبنادق قنص.

وأشار إلى أنه يجري كذلك تدريب المجندين الجدد، الذين وصلوا إلى الوحدات العسكرية خلال فترة تعبئة خريف 2020، على المهارات الأساسية لاستخدام الأسلحة مع تنفيذ تدريبات الرمي.

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