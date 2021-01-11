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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سول تجدد دعوتها لطهران للإفراج السريع عن سفينتها المحتجزة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:41 م
ناقلة النفط إم تي
ناقلة النفط إم تي هانكوك كيمي
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جددت كوريا الجنوبية دعوتها إلى إيران للإفراج عن ناقلة النفط "إم تي هانكوك كيمي" التي كانت تقل 20 من أفراد الطاقم، منهم 5 كوريين جنوبيين، المحتجزة وطاقمها لدى طهران وتقديم الأدلة على المزاعم بأن السفينة قامت بالفعل بتلويث البيئة.

وأفاد مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، بأن هذه الدعوة جاءت خلال المحادثات التي أجراها النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونج-كون، مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، وكان على رأس الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع السفينة المحتجزة وطاقمها، وأموال طهران المجمدة لدى سول والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تشوي جونج-كون طلب من إيران تقديم دليل ملموس بشأن مزاعم التلوث البحري التي تسببت بها السفينة.

كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز يوم 4 يناير السفينة "إم تي هانكوك كيمي" كانت تقل 20 من أفراد الطاقم، من بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بدعوى تلوث البيئة.

وزعمت إيران أن المصادرة كانت لأسباب فنية فقط، بينما أثار بعض المراقبين تكهنات بأن المصادرة قد تكون مرتبطة بالتوترات بين البلدين، بشأن أموال طهران المجمدة لدى سول والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وفقا لـ"يونهاب".

وتسعى سول إلى الإفراج المبكر عن السفينة بالإضافة إلى أفراد طاقمها العشرين من خلال الجهود الدبلوماسية.. غير أن طهران شددت على استمرار "الإجراءات القضائية" بشأن هذه القضية، مما أثار مخاوف من أن الاحتجاز قد يطول.

وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المتوقع أن يقوم تشوي، اليوم بزيارة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ويلتقي بمسؤولين كبار آخرين، حيث يخطط لتكرار دعوته للإفراج عن السفينة والبحارة.

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