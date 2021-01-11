تدريب متنقل وتحذير من النصب.. حصاد أسبوع وزارة القوى العاملة

شهد حصاد الأسبوع النقضي، في وزارة القوى العاملة، العديد من الأخبار المهمة - من الأحد 3 إلى الإثنين 10 يناير الجاري، حيث أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان و4 وزراء ومحافظ القاهرة، في احتفالية كبيرة باستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.وشهد حفل الإطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ومنجستاب هايلي، مدير برنامج الغذاء العالمية، ولفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الجهات الأخرى.وتفقد الوزراء وحدات التدريب المتنقلة، مشيدين بجهود الوزارة فى تطوير وتحديث تلك الوحدات حتى تصل لهذا الشكل، لتوفر مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية وكهرباء المنازل، مستفسرين عن ساعات التدريب وعدد المتدربين فى كل وحدة، وقائمة الانتظار الخاصة بالمتدربين المتقدمين للتدريب عليها فى كل المحافظات ومدى الإقبال على التدريب فيها.وأرسل سعفان، منشورًا إلى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة 7 يناير بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.وكان الوزير، أنه تحدد إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن تحتسب بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.كما حذرت وزارة القوي العاملة من جديد من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.ونفت الوزارة ما تردد عبر المواقع الإلكترونية الوهمية والمزيفة مما نشر من بعض الشائعات عن منح الوزارة كل مواطن مبلغ 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل، وتطلب من المواطنين التسجيل بالموقع المزيف.وتابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 52 ألفا و297 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 52 ألفا و297 مصنعًا وشركة خلال الشهور التسع الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).كما وجه الوزير، بالإعداد لجولة ميدانية جديدة لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا.وعلى إثر ذلك، عقد مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام مصطفي عيادة اجتماعا مع ممثلي الشركات المنفذة بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية "مصلحة الأحوال المدنية"، ووزارة الإسكان، تمهيدا لبدء إطلاق المبادرة علي غرار مبادرة مدينة العلمين الجديدة.وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 8 آلاف و729 شباب، منهم 120 من ذوى القدرات وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 639 ألف جنيه، والتفتيش على 4517 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن استخراج 5682 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ5682 عامل بمحافظات السويس وسوهاج، كفر الشيخ، والبحر الأحمر، وقنا، والشرقية، والإسماعيلية، وبنى سويف.وتمكنت الوزارة من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.وقد قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال مركز التدريب المهني بمدينة أشمون التابع للمديرية، شملت تفقد ورشتي التفصيل والخياطة، ومعمل اللغات ومتابعة سير العملية التدريبية بها.كما قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بتسليم شهادات إتمام التدريب لنحو 240 متدرباُ في 17 دورة تدريبية مع استمرار عقد 6 دورات أخري بسوهاج، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من خلال وزارة القوى العاملة فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي فى دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، واستكمالًا لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.وكان الوزير، قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.وأعلن الوزير، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 50 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بإحدي شركات خدمات الانترنت المنزلي بجدة براتب 4000 ريال وتأمين طبي مميز للموظف والعائلة وبدل وقود 500 ريال وحوافز ومكافآت تصل إلي 15 ألف ريال، ومزايا أخري خاصة اجتماعية.وكان الوزير، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المدرس المصري هانى محمد عبدالتواب عرندس، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته، والذي لقي حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد الطالب محمد مهدي الدوسرى البالغ من العمر 13 عاما، ليدفن في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم مركز يوسف الصديق قرية الروضة، ومتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصري المتوفى هشام رجب رشدي، الذي لقي حتفه اثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل علي الطريق" في محافظة تبوك في طريقها إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.وأشار التقرير الذى ورد من المكتب أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أطلقت خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية منصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيا.وأعلن الوزير، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 13 مليونا و588 ألفا و344 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 56 مليونا و935 ألفًا و161 جنيها مصريا تقريبا.وكشف سعفان عن أنه تم تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية بمبلغ 6 ملايين و402 آلاف و737 دولارا، بما يعادل 100 مليون و394 ألفًا و916 جنيها مصريا.وتابع، أنه تم تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي للمواطنين المصريين الذين غادروا الأردن نهائيا لنحو 6763 مواطنا مصريًا، حيث بلغت المستحقات المحولة 12 مليون و792 ألفًا و650 دولارًا، أي ما يعادل آلاف و428 جنيها مصريا تقريبا وذلك خلال العام المنصرم 2020.كما أشار الوزير إلى نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 406 آلاف و586 درهما إماراتيا، أي ما يعادل مليون و738 ألفا و202 جنيه مصري تقريبا.، بالإضافة إلى نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بإيطاليا لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 29 ألفًا و980 يورو، أي ما يعادل 575 ألفا و910 جنيهات مصرية تقريبا.كما شمل الحصاد نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، فضلا عن مليوني و165ألف ليرة، و700 دولار إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوي العمالية.