ميركل تحذر من دخول بلادها مرحلة حرجة مع انتشار كورونا بأوروبا

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن بلادها قد تدخل مرحلة حرجة مع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أوروبا.وقالت ميركل في كلمة نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين، إن الأسابيع المقبلة ستكون الأشد تضررًا من الفيروس، مضيفة "هذه هي الموجة الثانية الخطرة للجائحة التي تمر بها بلادنا، مثل العديد من الدول الأوروبية، وربما ستكون الأسابيع التالية من فصل الشتاء أصعب مرحلة من الجائحة".يأتي تحذير ميركل الصارخ مع تجاوز بلادها 40 ألف حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا، وتتعرض حاليا لضربة قوية من الموجة الثانية.