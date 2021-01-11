تركيا: مستعدون لشراء دفعة ثانية من المنظومة الروسية «S400»

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، أنها مستعدة لشراء دفعة ثانية من المنظومة الروسية S400، لو تبادلت روسيا التكنولوجيا معنا.وكنت قد أعلنت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، عن فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة بسبب حيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400".من جانبها نددت أنقرة بالعقوبات ودعت واشنطن لإعادة النظر في هذا القرار "غير المنصف". كما دانت موسكو بدورها العقوبات الأمريكية معتبرة أنها "غير مشروعة".قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وفور إعلان العقوبات، نددت تركيا بهذه الخطوة وقالت وزارة خارجيتها: "ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المنصف ونكرر استعدادنا لبحث القضية عبر الحوار والدبلوماسية، انسجاما مع روح التحالف".