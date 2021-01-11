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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

شكرى: الحل الشامل للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:46 م
سامح شكري
سامح شكري
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق السلام في المنطقة إلا عبر التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال "شكري"، إن مصر تلتزم بشكل كامل ببذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح "شكري"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص هذا الصباح على استقبال وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا في إطار حرص مصر على دفع جهود السلام وباعتبار أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية.

وشدد وزير الخارجية على أن الموقف المصري من محددات التسوية ثابت، لافتًا إلى أن مصر ترحب بأي جهد لتحقيق السلام والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، كما تدرك مصر أهمية الدور المحورى الذي تقوم به الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن مصر تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكل الشركاء الإقليميين والدوليين والرباعية الدولية لتحقيق هذا الهدف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وكالة الأونروا لدعم اللاحئين الفلسطينيين وما تقوم به الوكالة في الاستمرار في تقديم الدعم بالرغم من الظروف الصعبة الحالية.

ودعا وزير الخارجية، المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم للأونروا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير اليوم الإثنين، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزيرى خارجية فرنسا جون إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، في ختام اجتماع الرباعية الذي استضافته القاهرة بهدف تحريك جهود السلام في الشرق الأوسط.

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