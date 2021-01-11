حبس منار سامي «فتاة التيك توك» سنة مع الشغل لخيانة الأمانة

قضت محكمة جنح كفر شكر، بحبس منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه في قضية اتهامها بـ"خيانة الأمانة"، في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.كانت محكمة كفر شكر بالقليوبية تنظر محاكمة منار سامي "فتاة التيك توك" في قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية وبين موكل المحامي مينا ناجي.وجاء في البلاغ الذي حرره المحامي مينا ناجي، الممثل القانوني لـ"أحمد.ك" المدعي، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.