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تقارير ومتابعات

رابط التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:21 م
مدراس التكنولوجيا
مدراس التكنولوجيا التطبيقية
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية التقديم إلكترونيًا وفقا للمعايير الدولية للعام الدراسي 2020 _ 2021 خلال شهر يناير الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا والوظائف المتاحة التقديم.

رابط التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل بيانات المدرسين الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التي يتم العمل بها وفقا للمعايير الدولية عبر هذا بوابة مركز المعلومات من خلال هذا الرابط ( من هنا)، حيث يتم كتابة الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة له وتاريخ الميلاد والنوع والمدرسة المتقدم لها واختيار الوظيفة المتقدم لها حيث يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة إلكترونيا تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حالة التقديم اليدوي.

تعرف على الفترة المخصصة للتقديم في مدارس التكنولوجيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري للتقديم للمدرسين الراغبين في التدريس بمدارس التكنولوجيا والتي تقدم نموذجا عالمياً للمدارس الفنية بمعايير دول أوروبا حيث يحظى الطالب على بيئة تعليمية حديثة وتدريب تقني مستمر بجودة ومستوى دولي على يد خبراء معتمدين دوليا وتتيح المدارس فرصة اكتساب الخبرة العملية بمشاركة في مشاريع تقام بالفعل والتي تساهم في تطبيق المعلومات الدراسية عمليا.

شروط الالتحاق بهيئة التدريس في مدارس التكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط الالتحاق للتدريس بالمدارس التكنولوجيا وهى أن يكون المتقدم من المدارس الحكومية التابعة للمديرية التربية والتعليم بمحافظة التابعة لها المدرسة الراغب في الانتقال إليها حيث يتم إجراء اختبارات للمتقدمين وسيتم التعامل مع المجتازين للاختبارات بنظام الندب من جهة عمله إلى المدارس التكنولوجيا والتي تم التقديم إليها إلكترونيا عبر رابط التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية.

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