«تنقيب الجدران».. تفاصيل واقعة هروب 3 مساجين بطنطا

كشفت مصادر، عن صدور تعليمات من وزير الداخلية بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العمومي ومدير مباحث السجن والخدمات المرافقة لهم؛ بعد هروب 3 سجناء متهمين في عدد من القضايا.وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المساجين تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر الماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن طنطا العمومي.هذا وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها في واقعة ملاحقة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا هاربين من أحكام جنائية بشكل مفاجىئ عقب تسللهم من أسوار السجن.وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء متهمين بالإعدام والمؤبد.