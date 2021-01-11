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محافظات

بدء زراعة غرس وزراعة النخيل بالوادي الجديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:34 م
بدء زراعة غرس وزراعة
بدء زراعة غرس وزراعة النخيل
محمد مهدي
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بدأت أهالي محافظة الوادي الجديد منذ بداية فصل الشتاء بغرس وزراعة فسائل النخيل الجديدة بمزارع النخيل الخاصة بهم بجميع مراكز المحافظة، حيث تحتل زراعة النخيل الصدارة بين المحاصيل الزراعية.

أكد بذلك الدكتور يوسف دياب خبير زراعي من المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، أن أهالي الوادي الجديد أعتادت غرس ووراعة النخيل في نفس الوقت من كل عام، أفضل وقت لغرس فسائل النخيل فصل الربيع والأشهر الأولى من فصل الشتاء، حيث يتم غرس الفسائل وهي ملتفه بقش الأرز لحميايتها من شدة حرارة الشمس الحامية.

وأضاف دياب أن من أهم الأمور التي تؤخذ قبل زراعة الفسائل يراعى ألّا يقلّ عمر فسيلة النخيل عن ثلاث سنوات، ووزن الفسيلة يصل إلى حوالي العشرين كيلو وجذورها قوية ومتينة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تؤخذ الفسيله من شجرة نخيل ذات نوعية جيدة وخالية من الأمراض.

الجدير بالذكر أن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، حملة لإعدام عدد من أشجار النخيل المهملة خلف سور محكمة الخارجة بعد التأكد من إصابتها بسوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع الوحدة المحلية بالخارجة.

وأكد المرسي أن قرار تنفيذ أعمال الإزالة واعدام النخيل المصاب يأتي في إطار جهود المديرية وفرق البحث الوقائي والمتابعة الإشرافية، للحد من انتشار الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهديدا حقيقيا يحتاج لتضافر الجهود ووعي المزارعين بضرورة التحصين وطرق الوقاية السليمة حفاظا على سلامة النخيل والثروة الإنتاجية التي يعتمد عليها المزارع بمختلف مراكز المحافظة.

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