رئيس مركز ملوي يقود حملة لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

قاد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا يرافقه الرائد أحمد سعد رئيس وحدة مرور ملوي، ومحمد عبدالغنى نائب رئيس المركز، حملة لمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.ذلك بالمتابعة الميدانية بالشوارع العامة ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بأرتداء الكمامة الطبية حفاظًا على سلامتهم.وشدد السايس على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفض أي تجمعات والتأكيد على ارتداء الكمامة وتنفيذ قرار الغرامة الفورية للمخالفين لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة متابعة تطبيق الأجراءات الوقائية والأحترازية لمواجهة فيروس كورونا وألتزام المواطنين والسائقين واالعاملين بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بإرتداء الكمامة.