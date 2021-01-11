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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الجيزاوي قائما بأعمال رئيس جامعة بنها

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:32 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
كتب صلاح حسنى
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الإثنين، قرارا بتكليف الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد.

وودع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، أعضاء ومنتسبي الجامعة في أخر يوم عمل له، بعد تعيينه عضوا بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان أصدره اليوم: "زميلاتى وزملائى الأعزاء، القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها، إسمحوا لى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة صدور قراره رقم 4 بتعيينه عضوا بمجلس النواب، فهو تشريف وتكليف وثقة غالية أعتز بها ومسئولية كبيرة أدعو الله أن أكون عند حسن الظن".

وأكمل البيان، "لقد شرفت بالعمل معكم جميعا خلال الـ22 شهرا الماضية، وواجهنا معا العديد من التحديات والصعوبات التي تغلبنا عليها بفضل الله ثم الإخلاص والتعاون والتفاني والعمل بروح الفريق حرصا منا جميعا على رفع شأن الجامعة ومصلحة بناتنا وأبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين".

وأضاف: "أود أن أؤكد لكم أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التي نفخر بها جميعا على كافة المستويات".

وأكمل أنه في نهاية مسئوليته بإدارة الجامعة اليوم، فإنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير للجميع، وأيضا كافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والإعلامية بمحافظة القليوبية، وعلى رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على التعاون والدعم اللامحدود مع الجامعة ومعاونتها لأداء رسالتها في خدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

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