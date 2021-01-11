12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين عن تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1355 حالة تعاف جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.