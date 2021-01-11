وفاة طبيب بفيروس كورونا فى مستشفى أسوان التخصصى للعزل

شهد مستشفى أسوان التخصصي المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حالة وفاة جديدة من الجيش الأبيض، متأثرًا بإصابة بـ"كوفيد -19".وكشف مصدر طبي لـ"الدستور"، عن أن طبيبا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال فترة العلاج بمستشفى أسوان التخصصي.توفي على مدار يومي الأحد والإثنين، 9 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي للعزل.