وفاة طبيب بفيروس كورونا فى مستشفى أسوان التخصصى للعزل
الإثنين 11/يناير/2021 - 02:42 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
شهد مستشفى أسوان التخصصي المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حالة وفاة جديدة من الجيش الأبيض، متأثرًا بإصابة بـ"كوفيد -19".
وكشف مصدر طبي لـ"الدستور"، عن أن طبيبا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال فترة العلاج بمستشفى أسوان التخصصي.
توفي على مدار يومي الأحد والإثنين، 9 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي للعزل.
وكشف مصدر طبي لـ"الدستور"، عن أن طبيبا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال فترة العلاج بمستشفى أسوان التخصصي.
توفي على مدار يومي الأحد والإثنين، 9 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي للعزل.