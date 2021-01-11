المتهمة بمحاولة قتل زوجها بالسلام:«ضربته بسبب مصاريف البيت»

استمعت نيابة السلام لأقوال المتهمة بالشروع في قتل زوجها، والتي انكرت أقوال زوجها في اتهامها بالخيانة الزوجية، موضحة بنشوب مشاجرة بينهم حول مستلزمات المنزل وإنفاقه كل أمواله على تعاطيه المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه انهال عليها بالضرب فضربته بآلة حادة.كان المجني عليه قد اتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة بمنطقة السلام، وقال المجنى عليه بأنه استيقظ على حديث زوجته مع أحد الأشخاص في الهاتف، واكتشف من خلال ما سمعه بارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويتردد عليها بمحل سكننا، فلم أتمالك نفسي وتشاجرت معها فضربتنى بآلة حادة واستولت على كل ما أملك ولاذت بالفرار ولم اشعر بنفسي إلا بالمستشفى.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة «ن.م»، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق