أسامة الأزهرى يفوز بجائزة «الإمام الليث بن سعد» العالمية

أعلن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، فوز الدكتور أسامة الأزهري بـ"جائزة الإمام الليث بن سعد العالمية" في دورتها الأولي لعام 2020.وقال المركز في بيان أصدره، اليوم: إن "الجائزة تهدف إلى الاستحضار الدائم لمكانة شيخ الإسلام الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر، أحد أعظم أئمة الفقه على مر التاريخ".وأضاف البيان: أن "الإمام الليث الذي ولد في مركز طوخ بمحافظة القليوبية هو ابن الحضارتين المصرية والإسلامية، وقد كان طبيعيًا أن يجمع العلوم الشرعية والعلوم المدنية، فضلًا عن إجادة اللغات المصرية واليونانية واللاتينية، وقد وصل في علوم الفقه المدي الذي جعل الإمام الشافعي يقول بأن الليث أفقه من مالك".يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري من مواليد الإسكندرية عام 1976، وقد تخرج في كلية أصول الدين ثم حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2011.ألّف الأزهري العديد من الكتب الرصينة واسعة الانتشار، وقد أصدر مؤخرًا موسوعته الشهيرة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" والتي تقع في (10) مجلدات، واستغرق العمل فيها (16) عامًا.وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس المركز: إن موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" والتي تضمنت طبقات العلماء لأكثر من قرنين من تاريخ الأزهر العامر، هى عمل تاريخي سيبقى لأجيال عديدة، وأن الجهد الذي يبذله الدكتور أسامة الأزهري في دعم قيم الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف، على أساس معرفي جادّ هو عمل يستحق التقدير والاحترام.وأضاف المسلماني: إن جائزة الإمام الليث بن سعد العالمية تعطي الفرصة لإعادة تقديم شيخ الإسلام الإمام الليث لمسلمي العالم في القرن الحادي والعشرين بما يناسب ويليق.ومن المقرر أن يلقي الدكتور أسامة الأزهري في وقت لاحق محاضرة علمية أولي بمناسبة فوزه بالجائزة تحت عنوان "الإمام الليث بن سعد.. المدرسة المصرية في تاريخ الإسلام" وذلك بمقر المركز بحى جادرن سيتي بالقاهرة. كما سيتم تكريم طاقم مسلسل الليث بن سعد "تليفزيونيًا وإذاعيًا" أثناء فعاليات المحاضرة.ومن المقرر كذلك أن يلقي محاضرة ثانية في مدينة طوخ، حيث نشأ شيخ الإسلام الليث بن سعد.يذكر أن هناك العديد من الكتب التي صدرت، والرسائل التي نوقشت حول فقه الإمام الليث في السنوات الأخيرة، كما أن التليفزيون المصري قد أنتج مسلسل "الليث بن سعد" عام 1999 بطولة أشرف عبد الغفور وإخراج مصطفى الشال. وأنتجت الإذاعة المصرية مسلسل "الليث بن سعد" عام 2018 بطولة الفنان طارق الدسوقي.جدير بالذكر أن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية مؤسسة تفكير مصرية مستقلة تعني بقضايا الشرق الأوسط والعالم.