كيف أصبحت مصر من أقوى دول الشرق الأوسط اقتصاديا؟

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الربع الأول من العام الجاري سيشهد صعوبة على العالم أجمع، وذلك يرجع إلى عدم معرفة حجم تأثير اللقاحات المستكشفة على البشر، بالإضافة لموجة الشتاء التي تؤدي من سرعة انتشار الوباء، فكل هذا لا يعطي الطمأنينة الكافية للمستثمرين في زيادة استثماراتهم.وأضاف الزيات لـ"الدستور"، أن مصر ستكون الدولة الأقوى في الشرق الأوسط اقتصاديًا، وذلك يرجع إلى عدة عوامل أبرزها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت الحكومة في العمل عليه منذ 2016 وتطوير البنية التحتية، بالإضافة لتغيير عدد كبير من القوانين الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار، فضلًا عن التوسع في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها خطط قوية في إعادة المشاركة في إعمار العراق وليبيا بالتعاون مع شركات أجنبية، وذلك يرجع إلى ثقة المستثمر الأجنبي في حكومتنا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.