إجراء 10 آلاف اختبار مجاني للكشف عن كورونا في نيجيريا

أكد المدير العام للمعهد النيجيري للبحوث الطبية، باباتوندي سالاكو، قيام المعهد بإجراء أكثر من 10 الآف اختبار مجاني للكشف عن فيروس (كوفيد-19) في البلاد.وقال مدير المعهد - في تصريحات لوكالة أنباء نيجيريا اليوم - إن المعهد، بالتعاون مع عدة مؤسسات، بدأ حملة منذ مارس العام الماضي لإجراء اختبارات على المواطنين للكشف عن إصابتهم بفيروس (كوفيد-19).وأبرز دور المعهد في مكافحة الفيروس سريع الانتشار، وإجراء البحوث في حالات الطوارئ الصحية العامة، والسيطرة على الوباء.كانت الحكومة الفيدرالية النيجيرية أعلنت في وقت سابق إنها بدأت محادثات مع الصين للحصول على لقاحات كورونا لمواجهة تفشي الحالات في البلاد، وتخطى إجمالي الإصابات في نيجيريا 91 ألف حالة، كما ارتفعت الوفيات لأكثر من 1300 حالة.