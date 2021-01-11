مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بالوراق

لقي طفل مصرعه؛ اليوم الاثنين؛ بعدما صدمته سيارة مسرعة بقرية جزيرة محمد بدائرة قسم شرطة الوراق.البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بقرية جزيرة محمد بدائرة قسم شرطة الوراق؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أنه أثناء محاولة طفل عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في مصرعه في الحال؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ فيما تحفظت القوات على السائق المتسبب في الحادثة.وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.