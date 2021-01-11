«داية وماشطة.. عادات وتقاليد».. جديد صفاء عبد المنعم

صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع، كتاب "داية وماشطة..عادات وتقاليد "، جمع وإعداد الكاتبة الروائية صفاء عبد المنعم.ومقدمة كتابها تقول الكاتبة:"أن للشعب المصري عاداته وتقاليده المختلفة والعديدة والمتجددة، في كل مجال من مجالات الحياة، ولو تتبعنا ذلك لوجدنا أنه كان يمارس الكثير منها في اليوم الواحد بشكل تلقائي وطبيعي، دون الرجوع إلى معاجم أو قواميس لمعرفة أهمية ومدلول ما يقوم به يوميا بشكل واعى أو غير مدرك لمسميات بعينها، ودون تأويل أو تحريف لمسمى لفظي، فكانت الجدات والأمهات السابقات يدركن كل شاردة وواردة من هذه التصرفات اليومية، فهن محملات بوعى شفاهي، توارثناه جيلا بعد جيل.وتلفت صفاء عبد المنعم " وربما نكون نحن آخر جيل الستينات عاش الكثير من هذه العادات والتقاليد، وكذلك المعتقدات الشعبية ما ظهر منها وتجلى في صورة اليومية، فمثلا وإلى اليوم مازال البعض يحرص على عدم دخول فيه أو أن يذكر اسم الله فيه، لأنه مكان نجس وتسكنه أرواح شريرة، ومن يغنى فيه يصاب بداء النسيان.وتشير الكاتبة إلى أن" الحضارة المصرية القديمة والعريقة عبر سنوات طويلة منذ ألاف السنين، تزخر بالعديد من العادات والتقاليد، ونلاحظ الآن أنه هناك كل يوم جديد عادة تنقرض أو تختفى أو تتحول، وتظهر عادة أخرى جديدة تحل محلها وواضح ذلك وجلى في ظاهرة السبوع المصرى"جدير بالإشارة أن صفاء عبد المنعم كاتبة روائية وقاصة وباحثة في التراث الشعبي، ومن أعمالها في" الليل لما خلى، التي رأت، بيت فنانة وستي تفاحة، كما أن لديها عدة دراسات منشورة في صحف ومجلات مختلفة.