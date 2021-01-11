تراجع تركيا 55 درجة في مؤشر حرية الصحافة

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الاثنين، تراجع تركيا في حرية الصحافة 55 درجة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.في مفارقة مضحكة، وبمناسبة يوم الصحافيين العاملين في تركيا، الموافق الأمس 10 يناير، قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن حرية الإعلام تقدمت بشكل لافت خلال فترة حكم حزب "العدالة والتنمية"، إلا أنه في مؤشر حرية الصحافة العالمي، جاءت تركيا في المركز الـ154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ99 في عام 2002.