لحظة إقلاع أول طائرة قطرية متجهة إلى الرياض (فيديو)

نشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، مقطع مصور للحظة إقلاع أول طائرة قطرية متجهة إلى المملكة العربية السعودية، بعد إعادة فتح الأجواء بين البلدين.وتستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليوم إلى الرياض بواقع رحلة يوميًا إلى مطار الملك خالد الدولي.وخلال الأيام القادمة، تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية وهي جدة والدمام.ومن المقرر أن تقلع طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة مساء اليوم، ومن المتوقع أن تسيِّر الشركة طائرات من مدينة جدة في وقت لاحق.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.وفي الرابع من يناير الجاري، عشية انطلاق أعمال القمة الخليجية، أعلنت المملكة العربية السعودية، إعادة فتح الأجواء مع قطر بعد مقاطعة استمرت لمدة 3 سنوات ونصف منذ 5 يونيو 2017، حيث أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، والإمارات، مصر، والبحرين" قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وحظر الرحلات الجوية، لاتهامها بدعم الجماعات الإرهابية، وهو ما تنصلت منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.