اليونان: تطعيم 44 ألف مواطن ضد كورونا

قال رئيس الهيئة الصحية في اليونان باناجيتوس اركومانياس، لقناة سكاي الإخبارية اليوم الاثنين، إن اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من 11 مليون نسمة، قامت بتطعيم 44 ألف مواطن فقط حتى الآن ضد فيروس كورونا منذ 28 ديسمبر الماضي.وأضاف "سوف نعمل على تسريع وتيرة التطعيم" موضحًا أن ذلك يعتمد على جرعات اللقاح التي يوزعها الاتحاد الأوروبي من بروكسل إلى بقية الدول الأعضاء.وكانت وسائل الإعلام اليونانية قد انتقدت حقيقة أنه بالوتيرة الحالية للتطعيم، يمكن تحقيق نسبة التطعيم المطلوبة التي تقدر بأكثر من 70% من المواطنين بحلول الخريف، ولكن أثينا لن تشتري جرعات التطعيم بصورة أحادية، بحسب ما قاله اركومانياس.