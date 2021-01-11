ألمانيا: نسعى لإحداث تقدم جديد في عملية السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده إلى جانب فرنسا ومصر والأردن، تسعى إلى إحداث تقدم جديد في عملية السلام في الشرق الأوسط.جاء ذلك في تصريحات للوزير الألماني قبيل توجهه أمس إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين.وأضاف ماس أنه تحدث مع نظرائه من وزراء الخارجية المعنيين بعملية السلام في الشرق الأوسط حول الخطوات الملموسة للتقارب بين إسرائيل وفلسطين، وكيفية دعمها، مؤكدا أن حكومة بلاده تعمل وفق صيغة ميونخ بهدف إحراز تقدم في عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل وفلسطين.وأوضح أن اجتماع القاهرة سيناقش الخطوات العملية والتفاصيل الدقيقة التي يمكن للجانبين اتخاذها لتعزيز الثقة، وبالتالي تمكين المحادثات المباشرة مرة أخرى على المدى الطويل.وأشار إلى أنه في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تلعب أشكال الوساطة الراسخة، مثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، أي دور مؤخرا، غير أنه بعد انتخاب الرئيس بايدن، تأمل ألمانيا وشركاؤها أن تعود الولايات المتحدة كوسيط نزيه في عملية السلام.