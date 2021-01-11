«درجة ملائمة للفاونديشن».. نصائح لتطبيق مكياج بطريقة صحيحة

لا توجد قاعدة محددة لوضع المكياج ولكن القاعدة الأهم أن تكون طريقة المكياج مناسبة لملامح وجهك، ولكن هناك الكثير من القواعد التي يجب على الفتاة اتباعها للحصول على شكل جذاب لمكياجك.تقول خبيرة التجميل مريم الجزار، عند اختيارك للفاونديشن، يجب أن تختاري درجة مناسبة وملائمة للون بشرتك، حيث يجب تجربته على منطقة الرقبة أولًا، وتجنب تجربته على اليد أو مقبض اليد من الأعلى، حتى لا تتأثر اليد بالشمس فيتغير لونها، أما الرقبة فهى الأقل عرضة للشمس.وأضافت خبيرة التجميل، عند وضع الهايلايتر يجب وضعه على مناطق متفرقة على العيون، وذلك ليعطى للعين نضارة ولمعان وظهور، لذلك ضعيه تحت منطقة الحاجبين، حول طرف العين من الداخل، وأخيرًا فوق الجفون فى منتصفها تمامًا.تابعت لـ "الدستور" كثير من الفتيات يجهلن كيفية وضع البلاشر أو أحمر الخدود بطريقة صحيحة، ولذلك يجب عليكي أن يكون طبقًا لشكل الوجه، إن كان دائريًا، فضعي أحمر الخدود على جانبى الوجه، وإن وجهك مطولًا، ضعيه على الخدود بأكملها، وإن كان مربعًا، فيوضع تحت العيون مباشرة على منطقة الخدود البارزة فقط.وأضافت أنه من الضروري أن تمتلك كل بنت لون الكحل الأبيض فى أدوات مكياجها، فإن كانت عيونك ذى الحجم الصغير فضعى الكحل الأبيض على الجفون من الداخل، فهذا يساعد العيون فى كبر حجمها وتوسيعها، أما إن كانت عيونك كبيرة فامتلكى الكحل الأسود وضعيه من الداخل لتصغير العيون، أيضًا يمكنك أن تستغلى الكحل الأبيض كأيشادو فوق الجفون لإبراز عينيك بشكل فريد.وتابعت: أما عند وضع الأيلاينر أو الكحل فعليك أن تضعيه على الرموش سواء الرموش السفلية أو العلوية، وهذا يزيد من جمال العيون ويعطى كثافة للرموش وتحديد للعيون بشكل طبيعى، وعند رغبة الفتاة في أن تقوم الماسكرا بتكثيف رموشك، قومي بإضافة عدة نقاط من قطرة العيون بها وذلك حتى تعطي مظهر كثيف لرموشك.