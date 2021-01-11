الهند تستعد لإطلاق حملة تلقيح ضخمة ضد كورونا

تطلق الهند، السبت المقبل، حملة ضخمة لتلقيح سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص ضد فيروس كورونا المستجد، في عملية معقدة ولا سيما في ظل القيود المتعلقة بالسلامة والبنى التحتية غير المستقرة والتشكيك العام.وتعتزم ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تلقيح 300 مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا، بحلول يوليو، في إطار واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم.والهند هي ثاني أكثر الدول تضررا بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 10 ملايين إصابة، رغم أن معدل الوفيات فيها من الأدنى في العالم.