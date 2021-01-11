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مصر

«الوحدات المتنقلة» تبدأ التدريب على 3 مهن بالبحر الأحمر

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:05 م
وحدة التدريب المتنقلة
وحدة التدريب المتنقلة
دعاء جابر
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بدأت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، التدريب على مهن الخياطة والسباكة والكهرباء، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة"قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية"المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية"السماكين مركز الحسينية"، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية"التل الكبير"، وجنوب سيناء"الوادى بطور سيناء".

وأوضح سعيد عبد الراضي، مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، وهناك 60 في قائمة الانتظار للدورات المقبلة، فضلا عن اكتمال عدد المتدربين علي بمهنتي السباكة والكهرباء.

وقال عبدالراضي، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها 30 يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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