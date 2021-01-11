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مصر

تحصيل 9.8 مليون جنيه مستحقات مصريين بالكويت خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:20 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب الأعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 158 ألفا و764، فضلا عن 32 ألفا و708 دينارا كويتيا مستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات، أي ما يعادل 9 ملايين و895 ألفًا و272 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى، وما تم إنجازه فى كل المجالات مع الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 8568 فرص وعقود العمل منها 252 فرص عمل بالداخل، و8316 عقود وتأشيرات العمل التي تم اعتمادها، فضلا تسوية 149 شكوى وديا، وإحالة 49 شكوى للقضاء، ومازال هناك 4 شكاوى قيد البحث والدراسة من إجمالي الشكاوى البالغة 202 شكوي.

وأشار الملحق العمالي إلي أن عدد العقود والشهادات الإدارية المقدمة لتجديد إجازاتها بلغت 6190، واعتماد 1131 شهادة خبرة، فضلا عن تفويض 5 شركات إلحاق العمالة لاستقدام العاملين المصريين، واثنين تفويضات لوزارة القوى العاملة.

وبلغ عدد الزيارات واللقاءات والاستشارات 944، منها 248 استشارة مقدمة من العمال، و520 لقاءً واجتماعًا مع التجمعات العمالية، و62 زيارة ميدانية لأصحاب المنشأت، و114 زيارة خاصة بالجهات الحكومية، فضلا عن 94 اجتماعا مع رئيسي البعثة الدبلوماسية والقنصلية فيما يخص الشأن العمالي.

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