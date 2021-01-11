«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات مقتل أستاذ على طريق الواحات، حيث تبين أن سائق سيارة نقل تريلا دهسه أسفل عجلاتها للهروب منه عقب الاصطدام بسيارته.تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا بمصرع أستاذ جامعي بالجامعة الكندية على طريق الواحات، انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الحادث، وتبين مصرع شهاب عبدالرحمن، ضابط متقاعد ويدرس للطلبة بكلية الهندسة بالجامعة الكندية.وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أنه أثناء سير المجني عليه مستقلًا سيارته على طريق الواحات وبرفقته زوجته اصطدمت به سيارة نقل بقلاب "تريلا" فتوقفت السيارتان.وأضافت التحريات التي تمت من قِبل العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث أكتوبر، أن الأستاذ الجامعي طلب من سائق السيارة النقل الرخصة الخاصة به، وتجمع عدد من قائدي السيارات حولهما فأخبره سائق النقل أنه سيقوم بركن السيارة والنزول منها، إلا أنه خشي الفتك به لكثرة المتواجدين، فتحرك بالسيارة بسرعة كبيرة.ولفتت إلى أن المجني عليه تمسك بمرآة السيارة في محاولة لمنعه من الهرب، إلا أن المتهم أسرع بالسيارة وسحبه حوالي 100 متر، وعندما حاول العودة في ملف لصعود الطريق الدائري سقط المجني عليه أسفل العجلات الخلفية فدهسته ولقي مصرعه في الحال.وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عمادالدين، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، من القبض على سائق السيارة النقل، الذي قال إنه فوجئ بمقتل الأستاذ الجامعي، واعتقد أنه تسبب في تلفيات بسيارته فقط.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.