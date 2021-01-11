إعدام 2071 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 455 محضرا لمنشآت غذائية بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن تحرير 455 محضر مخالف، كما تم إعدام 2071 كيلو جرام أغذية مختلفة، و10 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 976 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.