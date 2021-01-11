«كورونا» يُغلق 163 منشأة مختلفة بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تحرير 202 محضر غرامات فورية لمخالفين، اليوم الإثنين؛ لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق 163 منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.وأوضح المحافظ، في بيان، أنه تم غلق 79 محل تجاري و9 ورش و22 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 18 سرادق فرح وعزاء و27 سوقًا بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى إغلاق 8 مراكزتعليمية.وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ بهدف المحافظة على صحة وسلامة وأمن المواطنين.