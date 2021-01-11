الجزائر تعلن موعد وصول لقاح «سبوتنيك» الروسي ضد كورونا

قال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الإثنين، إن أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا قد تصل غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم عن "فورار" قوله، إنه ينتظر استلام 500 ألف جرعة في مرحلة أولى، موضحا أنه بمجرد وصول اللقاح سيتم الشروع في عملية التطعيم، لافتا إلى أن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمخبر الروسي تمر بمراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ 20 مليار دينار.وأكد "فورار" أن الغطاء المالي متوفر في ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أن الأولوية لصحة المواطنين لا تقدر بثمن، لافتا إلى أن التطعيم سيشمل كل الولايات، في حين ستمنح الأولوية للولايات التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات من أجل كسر سلسلة الفيروس.وأوضح أن السلطات الصحية ستقيم عملية التطعيم في مراحلها الأولى من حيث التخزين، مؤكدا أنه لا يمكن الحصول على جرعات بكميات كبيرة في ظل الضغط والطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.