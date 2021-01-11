لمواجهة كورونا.. استئناف حملات التطهير والتعقيم بمديريات الشرقية

أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعية، إجراء أعمال الرش والتطهير بإدارات (الزقازيق – أولاد صقر- مشتول – بلبيس) الزراعية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالإدارات الزراعية عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.وفي ذات السياق أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب الحسينية ومركز شباب بحر البقر 2 ونادي العاشر من رمضان ومركزي شباب كفر إبراش ونبتيت بمشتول السوق ومراكز شباب (نزلة العرين – المشاعله – منشأة رضوان) بأبو كبير ومركز شباب قرموط صهبرة بديرب نجم ومركز شباب الغار بالزقازيق، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.