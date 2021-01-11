«بيطري القاهرة» يعقد ندوات توعوية بالشؤون الاجتماعية بالشروق

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عقد ندواتها التوعوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وعقدت المديرية ندوة عن نقل الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان تحت إشراف الدكتور محمد طعيمة، مدير إدارة الشروق البيطرية.وألقت طبيبة من المديرية ندوة علميه في الشؤون الاجتماعية داخل مدينه الشروق 2، وكانت عنوان الندوة عن كيفيه نقل الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها، وتمت الندوة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.كما تم فحص الحيوانات الأليفة في عيادة الرعاية البيطرية من داخل الإدارة البيطرية بمعرفه الدكتورة منال ماهر وشمل الفحص الكشف عن الحشرات والديدان وكيفية الوقاية منها، وتم إرشاد صاحب الحالة عن طرق الوقاية من مرض السعار وضرورة التحصين.كما عقدت مديرية الطب البيطري ندوة بناءًا على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتورة حنان إدوارد مدير إدارة الزاوية البيطرية، وأقيمت الندوة في مستشفى جراحات اليوم الواحد وموضوعها عن مرض السعار والوقاية منه والتعامل الآمن مع الكلب، لعدم التعرض للعقر وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وألقت الندوة الدكتورة ماريان مجدي انيس رئيس قسم الإرشاد