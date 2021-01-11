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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 108 كراتين زيت مجهول المصدر وتحرير 15 مخالفة تموينية بالمنيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:54 م
حملة تموينية بالمنيا
حملة تموينية بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية من الإدارة الصحية والتموين وحماية المستهلك، تم تنفيذ حملة مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والمحلات العامة، أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا، جاءت ما بين 5 محاضر منها مخالفة نقص وزن وغير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط 25 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدد من المحلات والأسواق والبدالين التموينيين جاءت ما بين 3 محاضر لعدد من المحلات لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير 4 محاضر لعدد من البدالين التموينيّن(إعطاء بون صرف وعدم اعلان عن أسعار ) وتحرير 3 محاضر لحيازة كراتين زيت مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 108 كراتين زيت و125 كيلو ملح، و200 شيكارة علف مجهول المصدر، وتم وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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