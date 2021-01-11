1536 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1536 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 382 ألفا و258 حالة تعافى منها 355 ألفا و530 حالة، بينما توفي 6747 حالة.وأوضح البيان أنه تم نقل 2297 حالة إلى المستشفى منها 379 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى وبلغت 351 حالة يليها فيينا 302 حالة وسالزبورج 199 حالة وستيريا 194 والنمسا العليا 179 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 41 حالة.