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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماذا يعني تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:59 م
الحوثيين
الحوثيين
مروة عنبر
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تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيامها الأخيرة، إلى تضييق الخناق على الميليشيات في المنطقة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية فى تصريحات سابقة أنها ستصنف ميليشيات الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، أن التصنيف يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية.

ودخل تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية بالفعل أروقة الإجراءات الإدارية الأمريكية لتثبيته، إذ أكد بيان الخارجية أنها ستخطر الكونجرس بهذه الخطوة.

ومنذ إعلان واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية رسميا، سيمنع أعضاء هذه الميليشيات ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة، كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة.

كما سيسمح لواشنطن عقب إعلان الحوثيين جماعة إرهابية بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيات، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة إن وجدت.

كما يعنى ذلك الإجراء تجريم تمويل الأمريكيين للميليشيات بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك الأمريكية أي معاملات مالية للميليشيات ومعها.

وتهدف واشنطن إلى وضع 3 من قادة الحوثيين على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، وفقا لوزير الخارجية مايك بومبيو.

وشددت واشنطن على أن القرار سيعزز جهود الوصول إلى دولة يمنية ذات سيادة وموحدة، وفي سلام مع جيرانها، بعيدا عن التدخل الإيراني.

من جانبها رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة بإدراج جماعة الحوثى كجماعة إرهابية أجنبية.

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