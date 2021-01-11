السقا يسابق الزمن في تصوير «نسل الأغراب» وأمير كرارة يلحق به

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل يواصلون التصوير على قدم وساق في موقع التصوير الرئيسي بالحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويقوم الفنان أحمد السقا بتصوير مشاهده بشكل شبه يومي حتى يعود الفنان أمير كرارة، الذي يشاركه بطولة العمل بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به خلال الفترة الماضية.وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يعود "كرارة" خلال الفترة المقبلة إلى موقع التصوير لاستكمال تصوير مشاهده بعد غياب أكثر من اسبوعين، بسبب إصابته بفيروس كورونا ولكنه أعلن تعافيه التام منه صباح اليوم.