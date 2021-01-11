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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: توفيق أوضاع الجمعيات بمجرد نشر القانون

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 م
أيمن عبد الموجود
أيمن عبد الموجود مستشار وزيرة التضامن
ولاء جمال
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قال أيمن عبد الموجود مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني – رئيس مؤسسة الحج والعمرة، إنه بمجرد نشر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية بالجريدة الرسمية، ستقوم كل جمعية أو مؤسسة أهلية أو بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور القانون وإذا لم توفق أوضاعها بعد انتهاء المهلة لا يتخذ قرار بحلها بل يرفع الأمر للقضاء الذي له سلطة الحل وهذا كله في إطار تفعيل القانون.

وأضاف عبد الموجود فى تصريحات للدستور، أن قانون 149 لسنة 2019 أول قانون حدث عليه حوار مجتمعي، وصدر في ضوء رغبة من المجتمع الأهلي بوجود قانون يواكب التطور الذي حدث للعمل الأهلي وتم رفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي استجاب لطلبات الشباب خاصة في المؤتمر الدولي للشباب وبناء عليه وجه الحكومة بتعديل قانون الجمعيات فقامت الحكومة بتشكيل مجموعة عمل بهدف تطوير قانون الجمعيات ومن ثم نسقت الوزارة مع الاتحاد العام للجمعيات والعديد من مؤسسات العمل الأهلي، وتم عقد العديد من الحوارات المجتمعية حول القانون شارك فيها أكثر من 1150جمعية.

وأشار إلى أنه تم أيضا لقاءات تخص المنظمات الأجنبية غير الحكومية وتعد هذه أول مرة يتم مشاركتها في الحوار المجتمعي خاص بالمهتمين ورجال الفكر فيما يخص العمل الأهلي وتمت الاستجابة لمعظم الطلبات التي قدمت في هذا الشأن والمقترحات الخاصة بهم وبلورتها في القانون الذي صدر عام 2019م الذي شهد العديد من المميزات.

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