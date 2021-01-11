كازاخستان: الحزب الحاكم يفوز بـ71% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الاثنين، فوز الحزب الحاكم "نور أوتان" بـ71 في المئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات البرلمانية.وذكرت المفوضية حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - أن حزبين آخرين قريبين من الحكومة تمكنا من الفوز بمقاعد في الانتخابات التي أجريت أمس.ووصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف الانتخابات التشريعية بأنها خطوة أخرى تجاه التطور الديمقراطي للبلاد.